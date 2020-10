Inscriptions sur la plateforme CAMPUSEN: Le ministère de l’Enseignement Supérieur donne le feu vert aux nouveaux bacheliers

Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation donne le feu vert aux nouveaux bacheliers pour l’inscription sur la plateforme CAMPUSEN, à la suite des conclusions de la Commission Nationale d’Orientation des Bacheliers (CNOB). Ainsi, la plateforme est accessible aux bacheliers 2020, à partir d’aujourd’hui, rapporte "L'As".



Seulement, précise-t-on, la première étape leur permettra de créer un compte d’accès afin d’obtenir leur numéro d’Identification Nationale Etudiant (INE). Dans un communiqué, le ministre de l’Enseignement Supérieur indique qu’à partir de mercredi prochain, les nouveaux bacheliers, avec leur INE, pourront à nouveau accéder à la plateforme et faire leurs choix d’orientation dans les différents établissements publics (Universités, ISEP) et filières. Cette année, de nouvelles offres de BTS publics sont disponibles. Toutefois, la commission d’orientation va fermer la plateforme pour faire une évaluation.

