Insécurité à Bignona: Des boutiques attaquées, des téléphones emportés et des commerçants tabassés par des individus armés Après une longue période d’accalmie, l’arrondissement de Kataba 1 a renoué avec l’insécurité dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 avril. Des individus armés non identifiés, à bord d’un minicar en provenance du Nord Sindian – une zone autrefois sensible – ont fait irruption dans le village de Djignaky, chef-lieu de commune, peu après 20 heures. C'est l'alarmante nouvelle relayée par lesoleil.sn

Selon une source contactée par lesoleil.sn, ce mardi matin par Le Soleil, les assaillants ont d’abord ciblé une boutique située à proximité de la grande mosquée du village. Ils y ont dérobé une somme estimée à 1 200 000 F CFA, après avoir dépouillé toutes les personnes présentes de leurs téléphones portables.



Mais, selon nos confrères, l’attaque ne s’est pas arrêtée là. D’autres commerces, appartenant principalement à des commerçants de nationalité étrangère, ont également été pris pour cible. Sur place, les malfaiteurs ont volé divers biens avant de s’en prendre physiquement aux commerçants, les rouant de coups sous les yeux impuissants des passants.



Et le site ajoute qu’avant de quitter les lieux, les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu en l’air, semant la panique, puis ont disparu dans la nature. L’identité des auteurs de cette attaque reste inconnue pour l’instant.



