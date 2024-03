Insécurité à Dakar: 47 personnes interpellées, 65 véhicules et 125 motos immobilisés par la Gendarmerie Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mars 2024 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|

Face à la recrudescence des cas d'agressions, le Haut Commandement de la gendarmerie nationale, le Général Moussa Fall, a donné des instructions à l'ensemble de ses éléments pour lutter contre la délinquance et la criminalité dans le pays. A cet effet, la Légion de gendarmerie de Dakar, commandée par le lieutenant-colonel Abdou Mbengue, a ratissé largement les coins et recoins de la capitale sénégalaise. La descente inopinée des gendarmes a permis de contrôler 306 personnes dont 236 étrangers, d'après la Division communication de la Gendarmerie nationale (Divcom). Bilan des opérations : 306 personnes identifiées dont 236 étrangers; 47 personnes interpellées dont 05 guinéens, 01 sierra-léonais; 78 baraques détruites; 65 véhicules, 125 motos et 01 charrette immobilisés; 35 bonbonnes de gaz et 01 arme carabine mauser calibre 12 ont été également saisies. Les opérations de la gendarmerie se poursuivent sur le territoire national.



