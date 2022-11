Insécurité à Thiès : Un photographe tué par des agresseurs…, pour un téléphone ! L’insécurité galopante est toujours là et partout à travers le pays. A Thiès, une agression a viré au drame. D’après les sources de Seneweb, c’est un photographe qui perdu la vie au quartier Standing, tué par deux agresseurs.

L’un des deux malfaiteurs, à bord d’une moto, a arraché le téléphone portable du photographe A. Cissé, mais ce dernier a tenté de l’attraper au moment où le conducteur accélérait.



Et en réaction, l’un des voleurs a bousculé violemment le photographe qui a fait une chute mortelle. Les deux agresseurs ont réussi à s’éclipser dans la nature.



Les faits se sont déroulés lundi dernier, mais la scène a été immortalisée par des caméras de surveillance.



Et d’après toujours nos confrères, les policiers du Commissariat central de Thiès sont en train d’exploiter les images de la vidéosurveillance, pour mettre la main sur les deux agresseurs.



