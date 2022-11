Insécurité alimentaire : Macky Sall a le soutien de ses pairs du G20, pour continuer les concertations

Le Président Macky Sall a, au nom de l’Union africaine, encouragé ses pairs membres du G20 et toutes les parties, à poursuivre la concertation avec l’appui de la Banque mondiale, de la FAO et du Système des Nations-Unies, afin de résoudre les problèmes d’insécurité alimentaire qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité.



Le Chef de l’État a également souligné que l’Afrique reste attachée au respect des Accords de Paris, tout en rappelant l’urgence de transformer les systèmes énergétiques, de manière à garantir des transitions énergétiques propres, durables, abordables et inclusives.