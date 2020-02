Insécurité dans la banlieue et les régions : Macky Sall recommande le maintien du dispositif de sécurité en cours

La sécurité des personnes et des biens préoccupe le Chef de l’Etat, Macky Sall. En Conseil des ministres, ce lundi, le président est revenu sur le renforcement permanent de la sécurité des personnes et des biens. Il a ainsi insisté sur le maintien du dispositif de sécurité en cours dans la banlieue de Dakar et dans les régions.



Le Président de la République a, face à cette situation, demandé au Ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et, au Ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba de s’atteler davantage au déploiement optimal d’une stratégie de sécurisation durable des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire national. Il a, également, invité le Ministre de l’Energie à veiller à l’éclairage des quartiers et autres axes routiers, notamment, la Route nationale N°1.

