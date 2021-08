Insécurité galopante : des agresseurs dictent leur loi sur la Vdn 3 L’insécurité sur la Vdn 3 devient de plus en plus préoccupante, malgré les efforts consentis par les gendarmes de Tivaouane Peulh et les policiers de Wakhinane-Nimzaat et de Malika. L’As

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Août 2021 à 09:23 | | 1 commentaire(s)|

Sur cette partie de la Vdn, l’éclairage public n’existe pas, faisant ainsi du tronçon le lieu de prédilection des agresseurs. Les autorités n’accordent aucune attention aux multiples sollicitations des populations pour éclairer la Vdn3. Hier dans la soirée, des agresseurs sur des scooters attaquaient les passants à bords de taxis et autres véhicules particuliers.



Pire, un véhicule de transport en commun (bus Tata) a échappé de justesse à une attaque. C’est dire que la zone est devenue dangereuse pour les populations. Crime odieux à Jaxaay Fallou Mbaye, qui habite à l’Unité 19 des Parcelles Assainies de la commune de Jaxaay, a été poignardé à mort samedi dernier par un autre jeune. Selon nos sources, c’est à suite d’une banale histoire avec une fille que le drame s’est produit.



En effet, l’amant de la fille, informé par cette dernière de la dispute qu’elle a eue avec Fallou Mbaye, s’est tout simplement pointé au domicile de la victime pour lui régler ses comptes.



C’est ainsi qu’il a asséné un coup de couteau fatal à Fallou Mbaye. Nos interlocuteurs renseignent que plusieurs personnes dont la fille et le présumé meurtrier sont interpellées.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos