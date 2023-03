Insertion des jeunes: L’entrepreneuriat, c’est se préparer à faire face aux échecs La Fondation Friedrich Naumann et l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (Ucao), ont échangé à travers un Fuck Up Night sur diverses expériences en entrepreneuriat. L’initiative vise à aider les jeunes entrepreneurs à éviter les erreurs de leurs devanciers. En résumé, il s’agit d’une tribune où les entrepreneurs parlent plus de leurs échecs ou de leurs contraintes que de leur odyssée entrepreneuriale.

L’entrepreneuriat est souvent empreint de réussite et d’échecs. Chaque entrepreneur a son trajectoire, avant de voir le bout du tunnel. « Derrière chaque réussite, il y a plusieurs échecs. Donc, nous devons échanger sur nos échecs pour aider les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs », a révélé le Directeur pour l’Afrique de l’Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, Jo Holden.



Ainsi, certains intervenants ont expliqué de manière munitieuse, comment ils réussi à surmonter leurs échecs et obstacles. Les différents entrepreneurs, exposant leurs parcours, exhortent davantage les jeunes à entreprendre. Mais aussi, d’éviter de se décourager après plusieurs tentatives. « Dans les Fuck Up Night, nous insistons sur les échecs. C’est à partir de cela que nous pouvons aider les autres. Beaucoup de jeunes s’engagent actuellement dans l’entrepreneuriat », a rappelé Jo Holden.



Et, il a été retenu qu’au cours de ces dernières années, cette Fondation s’est distinguée dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs. Elle a offert de l’encadrement à des jeunes qui ont réussi à monter leur entreprise et sont parvenus à lever des fonds.



Ailleurs, au-delà de l’accompagnement des entrepreneurs, renseigne-t-on, cette institution participe à la formation des jeunes leaders politiques, tout en contribuant à relever dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, le niveau du débat dans l’espace public. « La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté travaille, depuis les années 1980 au Sénégal. Elle travaille sur trois axes d’intervention. Le premier axe, c’est l’appui à la démocratie, au pluralisme, à l’amélioration de l’Etat de droit, en travaillant dans l’accompagnement des partis politiques.



Le deuxième axe de l’intervention de la fondation au Sénégal concerne les droits de l’homme et le troisième axe de l’intervention concerne l’appui à l’entrepreneuriat, avec un focus spécial sur les jeunes entrepreneurs, les startups, les innovateurs et les incubateurs », a insisté Jo Holden.







