Insertion socioprofessionnelle des jeunes : Les diplômés sans emploi répondent à l’appel au dialogue de Macky Sall

«La célébration de la fête de Korité a été marquée par de multiples appels et incitations au dialogue émanant aussi bien d'autorités étatiques que de chefs coutumiers et religieux. Toutes les intelligences et énergies du pays ont la responsabilité de donner suite à ces initiatives qui, espérons-le, aideront à consolider la cohésion sociale.



Ce samedi de festivités marque également le premier anniversaire du Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes organisé au Cicad de Diamniadio. Le chef de l'État avait casqué une enveloppe de 150 millions de dollars pour la mise en œuvre du projet triennal d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales.



Il avait également projeté la création d'une organisation intergouvernementale pour favoriser l'implication des jeunes dans la gestion et le suivi des questions d'insertion et d'emploi. Quid de cette organisation?», s’interroge le Regroupement des Diplômés Sans Emploi du Sénégal.



Dans le même sillage, le Rdses annonce, par la voix de son coordonnateur, Oumar Sow, l'organisation d'une conférence de presse le 1er mai 2023 pour discuter certains programmes du projet présidentiel susnommé.



«Cette date, habituellement consacrée à la célébration des droits et libertés syndicaux, sera l'occasion de rappeler que le droit au travail est aussi bien fixé dans notre Constitution que les droits du travailleur.



L'irrégularité de l'organisation des examens et concours, les retards dans les recrutements dans la Fonction publique de même que l'octroi des financements publics, sont les principales questions qui seront abordées à cette occasion», laisse entendre le Regroupement des Diplômés Sans Emploi du Sénégal.



Tribune