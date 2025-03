Insolite au tribunal de Dakar : Venu assister au procès d’une de ses proches, un homme atterrit en prison pour outrage… Un fait insolite est survenu ce lundi, à la salle 1 du tribunal de Dakar où se tient l’audience des flagrants délits de Dakar. Un homme venu assister au procès d’une de ses proches, Y. Niang, s’est retrouvé en prison à cause de son comportement désobligeant envers le représentant du parquet. S lesoleil.sn

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Mars 2025

Venu ce lundi au tribunal de Dakar, pour assister au procès d’une de ses proches, Y. Thiam n’a pas pu rentrer chez lui. Le gus est plutôt rentré en prison. En fait, pendant que le représentant du parquet faisait son réquisitoire à charge, le sieur Niang s’est mis à vociférer en le contredisant.



« Excusez-moi mais ce n’est vrai. C’est faux. J’étais témoin à la gendarmerie. Ils ont pris mon témoignage. J’ai tous les documents qui prouvent que le terrain nous appartient », s’écria-t-il.



Prise de court par ce comportement désobligeant, la présidente a ordonné son arrestation pour trouble d’audience. Conduit au box, Y. Thiam a ensuite été attrait à la barre pour trouble d’audience. Malgré les réprimandes de la juge, il a continué à cracher son venin contre le parquetier. « Je suis fâché contre le procureur », tente-t-il de se justifier.



Ses propos ont mis en rogne le représentant du parquet. Il a fait savoir au tribunal qu’il allait corser les charges. « Même si vous le jugez pour trouble d’audience, je compte ordonner son arrestation pour outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions », fulmine-t-il. Il a insisté sur la nécessité de préserver l’autorité du tribunal face à des comportements qu’il juge inacceptables. Il a requis six mois ferme.



La défense a demandé au tribunal de tendre la perche à son client. « Il n’a jamais eu l’intention de manquer de respect au tribunal. Il traverse une période difficile avec les poursuites contre son parent », a plaidé Me Ndiack Bâ.



Après délibéré, Y. Niang a été condamné à 6 mois, dont 10 jours ferme, pour trouble d’audience et outrage à magistrat.







