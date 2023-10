Accueil Envoyer Partager sur facebook Insolite aux Ambassades USA à Dakar : Un jeune entrepreneur voit son visa refusé malgré des papiers en règle et un voyage inattendu au Nicaragua Rédigé par ( Les News ) le 15 Octobre 2023 à 13:43 Dans une situation des plus insolites, un jeune entrepreneur sénégalais s'est récemment vu refuser un visa américain par le consulat des États-Unis à Dakar, même après avoir fourni tous les documents requis pour son entreprise. Le jeune homme, dont l'identité reste confidentielle, a réagi d'une manière peu conventionnelle en déclarant qu'il enverrait sa photo depuis les États-Unis à l'adresse email du consulat de DakarVisa@state.gov. Sa décision de prendre un vol de retour immédiat vers le Sénégal, plutôt que de chercher à rester illégalement aux États-Unis, a laissé beaucoup perplexes. Cependant, il a pris tout le monde par surprise en voyageant inopinément au Nicaragua une semaine après le refus de son visa, puis en entrant aux États-Unis. Il semblerait qu'il avait un plan B bien ficelé.



Lors d'une interview avec Leral TV, le jeune entrepreneur a exprimé sa frustration face au refus de visa, malgré le fait qu'il avait fourni tous les documents légaux nécessaires pour son entreprise. Il a souligné qu'il avait une mission à accomplir aux États-Unis, mais qu'il n'avait pas l'intention de s'engager dans des pratiques illégales pour y parvenir. Il a expliqué qu'il avait choisi de rentrer au Sénégal par la voie aérienne, mettant fin à sa mission, plutôt que de tenter de rester illégalement aux États-Unis.



L'incident soulève des questions sur le processus de délivrance des visas à l'ambassade des États-Unis à Dakar. Le jeune entrepreneur a souligné qu'il avait suivi toutes les procédures officielles, et malgré cela, il s'est vu refuser le visa. Il a suggéré que l'ambassade devrait revoir ses politiques et examiner de plus près les demandes de visas de personnes crédibles.



De plus, il a souligné le fait que de nombreuses personnes, faute de pouvoir obtenir un visa légalement, choisissent de recourir à des méthodes illégales pour entrer aux États-Unis. Cela soulève la question de savoir si le refus de visas à des personnes crédibles encourage involontairement l'immigration illégale.



L'histoire de ce jeune entrepreneur met en lumière les défis que de nombreux individus rencontrent lorsqu'ils cherchent à voyager aux États-Unis, même lorsque leurs intentions sont légitimes. Elle suscite également des interrogations sur le processus de délivrance des visas et sur la nécessité de revoir les politiques en place. Il est clair que des réformes pourraient contribuer à garantir que les personnes crédibles aient la possibilité de voyager légalement, réduisant ainsi le recours aux voies illégales pour atteindre le sol américain.

Unusual at US Embassies in Dakar: Young Entrepreneur Denied Visa Despite Proper Documents, and an Unexpected Trip to Nicaragua



In a highly unusual situation, a young Senegalese entrepreneur recently had his US visa denied by the US Consulate in Dakar, even after providing all the required documents for his business. The young man, whose identity remains confidential, responded in an unconventional manner by stating that he would send his photo from the United States to the email address of the Dakar consulate at DakarVisa@state.gov. His decision to take an immediate return flight to Senegal, rather than attempting to stay illegally in the United States, left many perplexed. However, he surprised everyone by unexpectedly traveling to Nicaragua a week after the visa denial, and then entering the United States. It appears he had a well-thought-out Plan B.



During an interview with Leral TV, the young entrepreneur expressed his frustration over the visa refusal, despite providing all the legal documents required for his business. He emphasized that he had a mission to accomplish in the United States but had no intention of engaging in illegal practices to achieve it. He explained that he had chosen to return to Senegal by air, concluding his mission, rather than attempting to stay illegally in the United States.



The incident raises questions about the visa issuance process at the US Embassy in Dakar. The young entrepreneur noted that he had followed all official procedures, and yet he was denied the visa. He suggested that the embassy should review its policies and take a closer look at visa applications from credible individuals.



Furthermore, he highlighted the fact that many people, unable to obtain a visa legally, resort to illegal methods to enter the United States. This raises the question of whether the refusal of visas to credible individuals inadvertently encourages illegal immigration.



The story of this young entrepreneur highlights the challenges that many individuals face when seeking to travel to the United States, even when their intentions are legitimate. It also raises questions about the visa issuance process and the need to reconsider existing policies. It is clear that reforms could help ensure that credible individuals have the opportunity to travel legally, thereby reducing the reliance on illegal means to reach US soil.



AMBASSADOR MIKE RAYNOR





Mike Raynor a assumé ses fonctions en tant qu'ambassadeur des États-Unis auprès de la République du Sénégal et de la République de Guinée-Bissau en février 2022. Diplomate de carrière, il a rejoint le Département d'État des États-Unis en 1988 et est membre du Service extérieur supérieur avec le rang de ministre conseiller. Il a été l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie de septembre 2017 à janvier 2021. Il a été directeur du Bureau du développement de carrière et des affectations du Département d'État de septembre 2016 à août 2017. De août 2015 à août 2016, il a servi en tant que chef adjoint de mission en Afghanistan, avec des responsabilités liées à l'aide étrangère, la lutte contre les stupéfiants et les opérations de maintien de l'ordre, ainsi que la gestion de l'ambassade, les fonctions consulaires et de sécurité. Il a été ambassadeur des États-Unis au Bénin de 2012 à 2015. De 2010 à 2012, il a été directeur exécutif du Bureau des affaires africaines du Département d'État à Washington, DC.



L'ambassadeur Raynor a consacré une grande partie de sa carrière à l'Afrique, avec des affectations au Zimbabwe, en Namibie, en Guinée, à Djibouti et en République du Congo. Il a également été responsable du Zimbabwe au Bureau des affaires africaines, assistant spécial et responsable de la gestion législative au Bureau des affaires législatives, et agent consulaire au Luxembourg. Ses distinctions au Département d'État comprennent le prix Leamon R. Hunt pour l'excellence en gestion, plusieurs prix de performance du Service extérieur supérieur, ainsi que de nombreuses distinctions d'honneur supérieures et méritoires. Il est titulaire d'une licence en affaires internationales de Lafayette College et d'une maîtrise en affaires internationales de l'Université de Columbia. Il est marié et a deux enfants adultes.

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Fake news : Les militants d'Ousmane Sonko déclarent sur les réseaux sociaux, que le chauffeur du bus Tata est en réalité le Commissaire de police central, Cheikh Dramé. 79 Guinéens expulsés du Sénégal pour avoir participé aux manifestations