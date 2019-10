Insolite : quand deux véhicules qui portent la même immatriculation se croisent C’est un fait pour le moins insolite. Deux conducteurs se croisent dans la circulation, avec des voitures portant la même immatriculation (DK 6043 AC). Quand l’un interpelle l’autre pour lui faire remarquer le fait et lui demander les papiers qu’il détient, ce dernier lui rétorque que son véhicule n’a pas de papiers. Une curieuse affaire qui a atterri à la gendarmerie pour être tirée au clair.

Mais il s’avère que ce cas, n’est pas le seul cas en l’espèce. Selon d’autres témoignages, des personnes circulent avec des voitures dont les plaques d’immatriculation ont déjà été attribuées.

En réalité, il ne s’agit pas d’erreur provenant du service des Mines, qui attribuerait ainsi les mêmes numéros d’immatriculation à des voitures différentes.

Pour la plupart des cas, il s’agit de voitures aux provenances très douteuses, vendues par des personnes qui s’occupent souvent de procurer aux acheteurs de faux papiers.

La situation est en tout cas de plus en récurrente et mérite que les autorités s’y penchent pour s’assurer de manière plus stricte, de la provenance licite des voitures qui entrent au Sénégal.

Car les préjudices pour les personnes ainsi grugées sont énormes, et le traumatisme, même pour celui qui est en règle, peut être assez marquant.





