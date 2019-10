Insolite : une fronde secoue la Grande loge des franc-maçons du Sénégal C’est une information peu banale que livre Le Témoin ce matin. Il s’agit d’une fronde qui secouerait la Grande loge nationale des francs-maçons du Sénégal (Glns), filiale du Grand Orient de France (Godf).

Des membres de cette Grande loge sénégalaise accusent leur Grand maître, C. Nzalé, d'avoir pris des décisions unilatérales et autres mesures de gestion clanique contestées.

Des contestataires auraient réagi au cours de plusieurs réunions, mais rien n’y fait. Le Grand-Maître nomme et responsabilise des membres selon son bon vouloir. Il vire ou suspend des membres selon ses désirs, ajoute le journal.

Selon les frondeurs, le seul critère de promotion, désormais, c'est de lui être entièrement dévoué. Ils regrettent également que la plupart des nouveaux gradés n'auraient souvent que quelques années de maçonnerie.

Aussi, vingt-six membres gradés se sont-ils rebellés contre C. Nzalé. Mais les frondeurs les plus téméraires, C. Dièye et A. Sadio, ont été mis en quarantaine et leurs avantages matériels et spirituels suspendus, indique encore le journal.



le Grand maître du Grand Orient de France, Charles Chaltère, informé, aurait décidé de venir d’urgence à Dakar pour régler cette affaire peu commune.



