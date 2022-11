Inspection des forces militaires et paramilitaires: L'IGFA poursuit ses visites au sein des unités douanières La dernière visite en date est celle effectuée en zone Sud le mercredi 28 septembre 2022, précisément à Ziguinchor à la Direction régionale des Douanes.

La mission de l’IGFA entre dans le cadre de ses activités d’information et de communication de l’IGFA mais aussi d’inspection de l’organisation et du fonctionnement des unités militaires et paramilitaires.



Après la DRN, l’IGFA a rendu visite à la DRS pour constater de visu le dispositif de défense et de sécurité des unités douanières du sud en vue d’apporter son expertise et ses orientations pour plus d’efficacité dans la gestion sécuritaire des zones sous leur responsabilité.

Il a été également question de coordination et de coopération étroite entre Forces de Défense et de Sécurité au niveau régional.



La mission est conduite par le Général de Division El Hadji Daouda NIANG, Inspecteur général des Forces Armées. Elle été accueillie par le Colonel Malang DIÉDHIOU, Directeur régional des Douanes du Sud entouré de ses collaborateurs.

Plusieurs mesures conjointes ont été prises au cours des échanges. Ces mesures et recommandations vont dans le sens de l’amélioration et du renforcement du dispositif existant.

