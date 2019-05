Inspection générale d’Etat: L'admission "hors concours" d’un responsable de l’Apr, crée le malaise

L’Inspection générale d’Etat est plongée depuis quelques mois dans un profond malaise. En cause : l’administration hors concours de Cheikh Awa Balla Fall, administrateur civil, précédemment directeur général de l’Ecole nationale d’administration (Ena).



Selon Libération qui donne l’information, un premier acte le nommant avait été remis en cause au niveau de l’Ige, parce qu'«inapproprié dans la forme", avant qu’un deuxième acte ne tombe quatre mois plus tard. Et jusqu’ à hier, Cheikh Awa Balla Fall continue de cumuler sa nouvelle fonction avec celle de directeur général de l’Ecole nationale d’administration.



Plus grave encore, il est toujours responsable de l’Alliance pour la République dans la Commune d’arrondissement de Limamoulaye à Guédiawaye. Il a d’ailleurs mis en place un mouvement de soutien à Macky Sall dénommé « Mouvement pour un deuxième mandat » (M2M).

