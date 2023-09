Installation de la fédération du Pds de Guédiawaye : La bagarre s’invite à la rencontre des libéraux

La fédération du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Guédiawaye a été installée hier dans la division. En effet, une bagarre s’est invitée au cours de la rencontre qui s’est tenue à la Case foyer de Wakhinane Nimzaat. La bataille a opposé des proches du responsable, Ndiogou Malick Dieng et les partisans de Bassirou Mbacké Diatta.



Selon "L'As", n’eût été l’intervention très rapide des limiers de Wakhinane-Nimzaat, en plus des gros bras préposés à la sécurité pour neutraliser les contestataires, le pire allait se produire. Les policiers ont embarqué trois jeunes proches de Ndiogou Malick Dieng avant de les relaxer.



La rencontre s’est poursuivie mais les libéraux n’ont pu élire que le secrétaire général en la personne de Bassirou Mbacké Diatta. L’élection du président de la fédération n’a pas été effectuée, car il y avait deux candidats à savoir Modou Mboup de Sahm Notaire et Mbaye Diouf de Médina Gounass. Toutefois, les proches de Ndiogou Malick Dieng contestent le bureau. « C’est tout sauf une fédération. Saliou Dieng et ses superviseurs ont orchestré un hold-up que nous n’allons jamais cautionner. On se battra. Karim Wade est en train d’être berné par cette bande de mauvais perdants. On nous a même interdit l’accès aux locaux. C’est dire que cette fédération est illégale », a fait savoir Souleymane Sow, proche de Ndiogou Malick Dieng. « C’est une bande de mauvais perdants qui cherchent à jeter le discrédit sur ce qui est légal. Ces gens ont rejeté le processus dès le début en refusant la vente des cartes. Ce qui fait qu’ils n’ont pas pu installer de secteurs. En politique, le critère de la représentativité compte », a fait savoir le secrétaire général de la fédération de Guédiawaye, Bassirou Mbacké Dieng.



Ces frustrations risquent de compromettre les chances du candidat du Pds à la Présidentielle de 2024. Car depuis 2012, le parti peine à gagner les élections dans ce département qui comporte 5 communes, à cause de divisions internes, des parachutages, de la démobilisation des militants et de l’exclusion de certains responsables.