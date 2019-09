Installation du 1er Portail de signalement pour la protection des enfants en ligne Dans le contexte où nous sommes, les enfants sont parmi les plus exposés aux dangers des nouvelles technologies, notamment internet. Conscient de ce fait, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, lance un portail de signalement pour une meilleure protection des enfants en ligne.

Un atelier d’installation du premier Portail de signalement d’images d’abus sexuels sur des enfants diffusées en ligne au Sénégal, est organisé ce vendredi à Dakar, selon l’Agence de Presse Sénégalaise.



Cette rencontre est l’initiative du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, à travers la Cellule d’appui à la protection de l’enfance (CAPE) et en partenariat avec l’organisation britannique Internet Watch Fondation (IWF), ajoute la même source.

