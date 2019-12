Installation pétrolières: Les assureurs sénégalais se taillent le gros lot

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 20:38 | | 0 commentaire(s)|

Les assureurs sénégalais se sont battus corps et âme pour arracher leur part des marchés pétro-gaziers. Et l'union de leurs forces, semble avoir fait la différence, puisque le pool d'Assurance des Risques pétroliers et Gaziers du Sénégal, qu'ils ont créé, assurera la couverture assurantielle des installations de Woodside au Sénégal.



Et le budget global d'un tel marché a été évalué à 3 millions de dollars, soit plus de 7 milliards de francs Cfa, renseigne FinancialAfrik. De plus ledit Pool est en lice pour la couverture des installations gazières de BP. Une affaire d’au moins 15 milliards de Francs Cfa qui se dispute notamment avec Amsa.



En effet, ce pool coassurance de gestion des risques pétroliers a été mis en place par l’Association des Assureurs du Sénégal (Aas). Il est composé de 29 compagnies. Une victoire qui montre que si les entreprises sénégalaises joignent leurs forces, leur voix peut compter.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos