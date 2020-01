Installations de feux tricolores à Touba: L'ARMP annule un marché de plus de 465 millions FCfa L’Agence de régulation des marchés publics (Armp), a annulé un marché de 465,261 millions FCFA, pour l’installation de feux tricolores dans la commune de Touba Mosquée, à cause d’irrégularités qui ont déjà amené le Service régional des marchés publics pôle de Thiès (Srmppt), à opposer son veto, indique "Libération". L’attribution de ce marché date du 4 décembre 2019, indique la même source.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 07:32 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos