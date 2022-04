Institut Polytechnique de Saint-Louis : Aly Ngouille Ndiaye installé officiellement dans ses fonctions de PCA L’Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL) a porté son choix sur l’ancien Ministre de l’Intérieur et maire de la commune de Linguère Aly Ngouille Ndiaye pour présider son Conseil d’Administration. Le nouveau PCA a saisi cette occasion pour inviter les élèves ingénieurs à la discipline. Il a également appelé au calme à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qui traverse ces jours-ci une crise avec les grèves cycliques des étudiants

L e Conseil d’Administration de l’Institut Polytechnique de SaintLouis (IPSL) a porté son choix sur l’ancien Ministre de l’Intérieur et maire de la commune de Linguère Aly Ngouille Ndiaye pour présider ce Conseil.



Le nouveau PCA a saisi cette occasion pour inviter les élèves ingénieurs à la discipline. Il a également appelé au calme à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qui traverse ces jours-ci une crise avec les grèves cycliques des étudiants.



L’ancien ministre de l’Intérieur et actuel maire de la commune de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, a été installé de manière officielle avant-hier, samedi 23 Avril, dans ses nouvelles fonctions de Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL). En effet, le natif de Linguère, est ingénieur en génie civil, diplômé de l’École Polytechnique de Thiès (Promotion 1988). Brillant étudiant, il l’a été et a eu à compléter sa formation à l’Institut de Technologie de l’Illinois à Chicago aux États-Unis d’Amérique où il a obtenu un diplôme de MBA avec une double spécialisation en Finance et en Recherche opérationnelle.



L’homme est réputé dégourdi, rigoureux, compétent et jouit d’une bonne réputation dans le pays. Il s’est réjoui ainsi du choix porté sur sa personne pour diriger le Conseil d’Administration de l’institut. “Je remercie vivement les membres du CA de l’IPSL pour cette marque de confiance”, a dit Aly Ngouille Ndiaye.



Toutefois, il en a profité pour inviter les élèves-ingénieurs de cet institut et au-delà les étudiants de l’UGB à la discipline. “Je les exhorte à être performants, à travailler dans la discipline, en vue d’être en mesure de représenter dignement et partout où ils exerceront leur métier, leur université”, at-il ajouté tout en félicitant la Direction de cette école pour les bons résultats des élèves-ingénieurs.



Le Directeur de l’IPSL, Falilou Coundoul, a quant à lui rappelé que cette école publique d’ingénieurs de l’UGB de Saint-Louis, a été créée par décret présidentiel en 2012 et a eu à former plusieurs cohortes d’ingénieurs capables de relever les défis du développement durable en génie civil, mécanique, informatique et télécommunications. Pour rappel, l’IPSL a toujours bénéficié d’un accompagnement du Rectorat de l’UGB en 2020 qui a mis à sa disposition une cagnotte de 18 millions FCFA

Sud Quotidien



