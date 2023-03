Institut panafricain de formation en santé : Rose Wardini traînée en justice

La gynécologue-obstétricienne Rose Wardini est traînée en justice par le directeur financier de l’Institut panafricain de formation en santé (IPAF).



Anselme Oster Latevi Lawson, pour ne pas le nommer, a été traduit en justice par l’IPAM, pour faux et usage et faux en écritures privées et condamné à trois mois de prison avec sursis, avec une amende de dix millions FCfa.



Une condamnation qui lui est restée au travers de la gorge. Ainsi a-t-il attaqué en justice Rose Wardini. Dans sa plainte reprise par "Les Echos", il précise que les actionnaires absents envoyaient leur procuration dans la boite mail du groupe Ipaf, qui était administrée en son temps, par la secrétaire Georgette Sagna, qui vit au Canada.



Il fait remarquer que Rose Wardini aurait produit une procuration à la dame Afoutou, dont il affirme pourtant être le mandataire. Or, ladite procuration lui revenait de droit.



Il ajoute que Rose Wardini se permettait d’envoyer dans la boite mail du Groupe IPAF, toutes formes de procuration présignées, soit par celle-ci, soit par sa patronne Rose Wardini.



Cette dernière est dans le viseur de la Division de la Cybercriminalité pour son audition.













Senenews