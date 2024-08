Institutionnalisation du genre à la DGPU : Un chemin semé d'embûches selon la Cour des Comptes

L'inadaptation des profils des agents, l'absence de budgets dédiés, le défaut d'analyse d'impact sur l'égalité des sexes ainsi que l'absence de données désagrégées et la non fonctionnalité de la Cellule mise en place constituent les freins à l'institutionnalisation du genre au sein de la DGPU. C'est ce qu'a révélé le rapport de l a Cour des comptes sur l'audit de performance de la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose, par la Cour des comptes à travers la Chambre des entreprises publiques courant l’exercice 2017-2020 constate que



2.5.1 Des profils inadaptés à l'institutionnalisation du genre



Avec l'adoption du nouvel organigramme par la résolution 2019-CO-05 du 21 décembre 2019, la Cellule Communication et Genre est créée. Deux agents y sont en service, tous journalistes de profession.



La DGPU ne dispose pas d'un plan de formation formellement adopté pour accompagner les agents qui ont exprimé le besoin d'acquérir les connaissances et outils indispensables à l'exercice de leur mission.



Pourtant, la responsable de la Cellule a élaboré un projet de feuille de route de la politique du genre pour la période 2019-2020 qui, bien que prescrivant un plan de formation et des activités de sensibilisation et de communication, n'est pas soumis au Délégué général.



Cour des Comptes - CEP - Rapport définitif d'audit de performance de la DGPU (2017-2020)



2.5.2 L'absence de budgets affectés à la promotion de l'égalité hommes/femmes



La Cour a constaté que l'essentiel des interventions financées concernent des activités de communication auxquelles participent, de manière occasionnelle, la responsable de la Cellule.



L'exploitation du budget définitif et du rapport d'activité annuels de l'exercice 2020 a montré que la totalité des 19,5 millions F CFA alloués a servi à dérouler des activités de communication en laissant en marge la promotion de l'égalité des sexes.



L'origine de cette défaillance est à rechercher dans l'absence d'étude préalable; le Conseil ayant validé l'organigramme et le DG l'ayant acté par décision n°0264 du 20 février 2020 sans que ni l'un, ni l'autre ne se soit assuré de la disponibilité des ressources nécessaires au fonctionnement optimal de cette Cellule.