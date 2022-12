Instruction de l'affaire «Sweet Beauté» : Ce qui reste aux avocats des deux camps...

C’est la dernière ligne droite, en ce qui concerne l’instruction du dossier Sweet Beauté. Sous peu, Ousmane Sonko et Adji Sarr vont être édifiés sur la suite réservée à leur conflit par le Doyen des juges d’instruction, Omar Maham Diallo. Dans les différents états-majors, l’on semble s’affairer autour des tout derniers réglages. Chez les avocats, c’est motus et bouche cousue.



Lors de cette procédure, les défenseurs de l’opposant politique avaient dû taper sur la table, pour exiger l’audition de certains témoins comme Baye Mbaye Niass dit ‘’MC Niass’’, Mamadou Mamour Diallo, Me Mamadou Papa Samba So, Dr. Alphousseyni Gaye, le capitaine Seydina Oumar Touré, ainsi qu’une certaine Mme Tall.



À la question de savoir s’ils ont été satisfaits par le déroulement de l’instruction, ce membre de la défense de Sonko n’a pu s’empêcher de lâcher : ‘’ Du tout, du tout ! ’’ Avant d’ajouter : ‘’ On est en train de travailler. Ce n’est pas l’heure de la communication. C’est le temps du travail. On va réagir de façon institutionnelle, d’ici 24 à 48 heures. On va réagir ’’.



On n’en saura pas davantage. Du côté des avocats de la partie civile (Adji Sarr) comme du côté des avocats de Mme Ndèye Khady Ndiaye, rien ne filtre. Maitre El Hadj Diouf : ‘’ Je n’ai pas de commentaire. Je ne suis même pas au Sénégal ".



Les avocats de la défense ont encore quelques heures pour faire leurs observations



Pour en revenir à l’avis de clôture, il faut noter que c’est l’acte par lequel le juge d’instruction informe les avocats de la personne mise en cause, que l’information est terminée et que le dossier est mis à leur disposition pendant 72 heures, notamment pour d’éventuelles observations.



Si l’on en croit cette robe noire, cette notification a été faite, avant-hier mardi. Si tel est le cas, cela voudrait dire que les avocats de la défense ont encore quelques heures pour faire leurs observations. Passé ce délai, le juge communique le dossier au parquet pour règlement définitif.



C’est donc une étape capitale dans le déroulement de la procédure. En fait, malgré le tollé suscité, les auditions fuitées, il faut noter que jusque-là, les avocats n’avaient pas le moyen d’étudier le dossier dans sa globalité, renseignent des spécialistes.



‘’ Par exemple , explique ce praticien du droit, durant cette phase d’instruction, les avocats ne sont pas présents quand le juge entend les témoins. Il y a beaucoup d’actes que le juge peut accomplir hors la présence des avocats de la défense, durant cette phase d’instruction. C’est à partir de la notification de l’avis de clôture, qu’ils ont la possibilité de passer chez le Doyen des juges, pour consulter sur place le dossier dans sa globalité. À la fin des 72 heures qui leur sont offertes, le juge va transmettre le dossier au parquet qui va, à son tour, faire son réquisitoire définitif.



Les trois options



Alors, ce sera l’ultime phase dans cette étape relative à l’instruction du dossier Sweet Beauté. Trois options s’offrent alors au Doyen des juges. Soit il rend une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi, soit une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi. En cas de renvoi ou de non-lieu partiel, Adji Sarr et Sonko vont en découdre devant le tribunal.



Outre les auditions qui ont été réclamées par les avocats de la défense et satisfaites par le Doyen des juges, l’on apprend que plusieurs autres actes de procédure ont été accomplis sans beaucoup de bruit. Selon certaines sources, toutes les diligences nécessaires ont été faites par Omar Maham Diallo, dans le cadre de ce dossier.



Le juge a fait des réquisitions auprès de la police, de la cybercriminalité, de la gendarmerie, des compléments d’information, entre autres.



Tout ça figure dans le dossier, explique la source, non sans préciser : ‘’ Il faut savoir que les observations des avocats n’empêchent pas le juge de prendre sa décision. Il va juste en tenir compte dans son ordonnance ’’.



En attendant, sur la table du Maham Diallo, il y a notamment la requête des avocats de la dame Ndèye Khady Ndiaye, aux fins de restitution de son passeport. Contrairement à ce qui a été avancé, le Doyen des juges n’a pas encore pris de décision relativement à cette requête.













EnQuête