Instruction du chef de l’Etat pour le financement du secteur de l’élevage : Macky Sall demande à la Der/Fj un guichet spécial

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Décembre 2021

En Conseil des ministres de ce mercredi 1 décembre, il a rappelé au gouvernement l’urgence de promouvoir une politique d’élevage intensif et semi-intensif par la mise en œuvre, à partir de 2022, de sa décision de porter le Fonds de Stabulation (Fonstab) à 5 milliards de francs Cfa par an.



Aussi, rapporte le communiqué issu de la rencontre, le président Macky Dall demande au gouvernement de poursuivre la promotion des investissements publics et privés dans le secteur à travers des partenariats innovants et des financements renforcés et accessibles aux éleveurs et aux autres opérateurs dans l’Elevage.



En ce sens, il rappelle qu’il tient particulièrement à l’accroissement continu des productions de lait et de viande (avec la subvention à hauteur de 50 % des importations de génisses) ; à la consolidation des chaines de valeur des filières afin d’asseoir notre souveraineté alimentaire et le renforcement de la place du secteur dans la richesse nationale, le développement de l’Entreprenariat et la création d’emplois sur l’étendue du territoire national.



Bassirou MBAYE







Source : Le Chef de l’Etat demande à la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et jeunes (Der/ Fj) de déployer un guichet spécial, pour accélérer la mise à disposition des financements projetés (8, 5 milliards FCFA en 2022) destinés aux acteurs et filières de l’Elevage.Source : https://www.lejecos.com/Instruction-du-chef-de-l-E...

