Instruction sur l'affaire Adji Sarr: La patronne de "Sweet Beauty" a reçu son passeport, et Ousmane Sonko? Depuis plusieurs mois, Ousmane Sonko attend la réponse du juge d’instruction par rapport à sa demande de levée de la mesure de contrôle judiciaire, en vertu de laquelle le juge a récupéré son passeport, l’empêchant de sortir du pays. L’opposant peut-il espérer avoir un avis favorable du magistrat-instructeur ? Tout porte à le croire. En effet, il nous est revenu que Ndèye Khady Ndiaye, la patronne du salon «Sweet Beauty», a déjà reçu le sien. Même si les deux «cas» ne sont pas les mêmes.



Près de deux mois après que les conseils d’Ousmane Sonko ont déposé leurs requêtes sur la table du juge d’instruction, ce dernier n’a toujours pas réagi. Après avoir traîné au Parquet, le dossier est depuis quelques semaines bloqué au niveau du cabinet du juge d’instruction. Le juge du deuxième cabinet qui assurait l’intérim va-t-il attendre que son collègue Maham Diallo reprenne du service pour lui restituer tous ses dossiers et donc les deux requêtes ? Ça en a tout l’air.



Pour l’heure, le nouveau Doyen des juges n’a pas pris service, même si, selon certaines informations, il aurait reçu la notification. Quoi qu’il en soit, si l’opposant politique attend la réponse du juge pour savoir si le contrôle judiciaire est levé comme il l’a sollicité, pour ce qui est de Ndèye Khady Ndiaye, nos sources confirment qu’elle a reçu son passeport depuis longtemps. En clair, elle peut voyager quand elle veut.



Le leader du Pastef peut-il donc espérer un avis favorable du magistrat instructeur, même si les charges ne sont pas exactement les mêmes ?

En effet, la patronne du salon «Sweet Beauty» a été inculpée par le juge du 8e cabinet d’instruction pour les chefs d’incitation à la débauche, publication d’images contraire aux bonnes mœurs et complicité de viol, avant d’être placée sous contrôle judiciaire.



Ousmane Sonko, pour sa part, a été inculpé dans la même affaire pour un viol présumé. Mais, ce n’est pas la seule affaire qui concerne le leader du Pastef. En effet, dans une autre procédure concernant 19 autres personnes qui ont été inculpées, l’opposant politique était aussi visé.



Quoi qu’il en soit, une ordonnance de refus du nouveau Doyen des juges d’instruction laisserait aux partisans de l’homme politique, le choix de l’interpréter comme une politisation de l’affaire, donc à une intention de retenir leur leader au pays ou plus simplement à des représailles qui ne reposent sur aucun fondement juridique.











