Instruction sur l'affaire Adji Sarr: La patronne de "Sweet Beauty" a reçu son passeport, et Sonko? L'instruction sur l'affaire Adji Sarr a révélé que la patronne de "Sweet Beauty" a reçu son passeport, mais pas le leader de Pastef, Ousmane Sonko, impliqué lui aussi dans ce dossier.

Depuis que l'affaire Adji Sarr a été instruite, il y a eu des évolutions avec les contrôles judiciaires décernés à la Patronne du salon de massage "Sweet beauty" et Ousmane Sonko sevré de sorties à l'étranger.



Les Echos fait savoir que l'ex-patronne de Adji Sarr a reçu son passeport, mais par contre, Ousmane Sonko attend depuis deux (2) mois. A en croire le journal, il attend la réponse du juge d'instruction par rapport à sa demande de levée de la mesure de contrôle judiciaire.



En l'état, les deux sont concernés par la même affaire, mais les chefs d'accusation différent. Pour rappel, Ousmane Sonko a été accusé de viols répétitifs et d'abus sexuels par Adji Sarr et l'affaire date dure depuis plus d'un an.

