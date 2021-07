Insuffisance rénale: 40 générateurs et 2 unités de traitement d’eau, réceptionnés

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 21:53 | | 0 commentaire(s)|

Les malades souffrant d’insuffisance rénale peuvent désormais afficher un large sourire suite à la réception par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, du matériel, destiné à la prise en charge de la dialyse.



Il s’agit de 40 générateurs et de 2 unités de traitement d’eau.



D’après le ministre, ces équipements vont permettre aux patients de mieux suivre leur traitement.



