Insultes envers la famille Omarienne: Thierno Cheikhou Oumar Bachir Tall porte plainte contre X Thierno Cheikhou Oumar Bachir Tall a porté plainte contre X pour des faits constitutifs des délits d’injures publiques, prévus et réprimés par l’article 258 du code pénal, lit-on dans une note reçue à Leral. « Sur les réseaux sociaux une personne malintentionnée se plaît à insulter les Peulh, notamment Cheikhou Oumar Al Foutiyou Tall, Thierno Souleymane Bal et Kolli Tenguella Bâ. Le fils aîné du Khalife général de la famille omarienne estime que de tels actes ne peuvent prospérer et ne doivent pas restés impunis », précise notre source.

Lundi 15 Juin 2020



