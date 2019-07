Insultes sur les réseaux sociaux: Djiby Diakhaté parle de méchanceté…

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 15:25 | | 2 commentaire(s)|

Les insultes sur les réseaux sociaux font ravage au pays. Tous les jours, des personnes sont insultées par tout le monde à travers les commentaires et autres publications des internautes. Une situation qui trouve son origine, selon Djiby Diakhaté, dans la méchanceté pour attenter à la dignité de l’autre.



« Il y a des individus qui ne veulent pas que certains émergent. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils s’attaquent aux plus remarquables dans la communauté : ministres, imams etc. Bref, on s’attaque à des hommes publics, qui ont une honorabilité. Nous sommes dans une société où ces actes deviennent de plus en plus massifs et on a une méchanceté qui atteint des niveaux de plus en plus élevés », analyse-t-il.



Ce qui n’est pas sans conséquence selon le sociologue. Pour lui, lorsqu’on insulte quelqu’un, publiquement, la dignité de celui-ci est égratignée: « on égratigne son honorabilité et cela pose problème. Du coup, cette personne peut se sentir tellement touchée qu’elle peut quitter la place publique. Ces dernières années, on a vu que beaucoup de personnes qui faisaient des contributions très intéressantes au niveau du débat public, ont préféré déserter l’espace publique pour ne plus être exposées à des insultes de ce genre ».



actusen



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos