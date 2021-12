Intégration du Genre dans la planification opérationnelle des ministères: Réalisations, contraintes et perspectives du MAESE En application de l’arrêté primatoral n°009159 du 26 mars 2013 portant prise en compte du Genre dans l’action gouvernementale, les départements ministériels ont traduit en actes concrets, la volonté affichée du gouvernement. Ainsi, à travers les disparités de Genre décelées dans la liste d’actions et d’activités de leurs programmes budgétaires, les ministères sont parvenus à proposer des activités correctrices, allant dans le sens d’une discrimination positive à l’égard des couches les plus vulnérables de notre société, en l’occurrence les femmes, les enfants et les personnes à besoins spécifiques.

Le document est mis à profit pour présenter, pour chaque ministère, le bilan de réalisations 2020 et à mi-parcours 2021, les contraintes et perspectives ainsi que la maquette de budgétisation sensible au Genre.



Zoom sur les Réalisations, Contraintes et perspectives du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MAESE)



Bilan des réalisations



Le MAESE joue un rôle actif dans la concrétisation et la mise en oeuvre des instruments internationaux relatifs à la protection des droits humains en général et des droits des femmes en particulier.



Ainsi, conscient de l’importance de l’équité Genre et de la promotion des droits des femmes dans le développement économique et social du pays, le département s’évertue à ce que l’égalité du Genre soit prise en compte, dans l’ensemble des programmes retenus dans le cadre des partenariats internationaux du Sénégal.



A cet effet, les projets de développement à forte valeur ajoutée constituent un des instruments phares sur lesquels le MAESE s’appuie pour la promotion de l’égalité de Genre, comme en témoignent :



- la mise en place d’une ligne de crédit et un système de financement (Fonds crédits femmes) adapté aux activités des organisations féminines, pour développer des activités génératrices de revenus et renforcer leurs capacités managériales et techniques. Une dotation de 200 millions FCfa est prévue pour cette rubrique en 2021, pour consolider les acquis engrangés ;



- l’organisation régulière de campagnes de sensibilisation au profit des diplomates affectés à l’étranger au titre du mouvement annuel du personnel du MAESE, afin d’améliorer leurs capacités sur les questions liées à l’égalité de genre ;



- la mise à disposition des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger, d’ informations et de données relatives à l’égalité des sexes et des efforts entrepris par les autorités, sénégalaises en vue de parvenir à l’égalité Homme-Femme ;



- le positionnement du département dans la dynamique de responsabilisation des cadres femmes dans son programme managérial. Sous ce rapport, dans le cadre de l’amélioration du taux de féminisation de l’effectif du MAESE, plusieurs mesures ont été entreprises pour promouvoir les femmes aux postes de responsabilités et aux fonctions d’encadrement. Par ailleurs, il faut noter que 35% des femmes fonctionnaires du ministère, sont promues à des postes de responsabilités, notamment au niveau central (Directions, Services, etc.) et extérieur (Représentations diplomatiques et consulaires).



Contraintes et perspectives



Certaines contraintes persistent et continuent de plomber la prise en compte correcte du Genre dans les actions du département. En termes de perspectives, il est attendu, par l’entremise des postes diplomatiques et consulaires, le renforcement, le soutien, la constitution d’une base de données sexospécifiques et l’optimisation de l’assistance aux couches vulnérables, notamment les femmes de ménage évoluant dans les pays arabes, pour lutter contre les violences exercées à leur encontre, exacerbées par les mesures restrictives engendrées par la Covid-19.



