Intensification des efforts : Une exigence pour éliminer la faim en Afrique L’organisation des Nation- Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) a réitéré, à l’occasion de sa 30e conférence régionale, son engagement à soutenir les institutions régionales pour éliminer la faim d’ici à 2025. Les estimations les plus récentes de la sous-alimentation, montrent que des progrès ont été enregistrés dans la réduction de la prévalence de la sous-alimentation jusqu’en 2010.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Février 2018 à 17:11 | | 0 commentaire(s)|

Les experts de la Fao ont signalé qu’il y a eu peu d’amélioration de la famine depuis 2010. Et, la prévalence de la sous-alimentation semble être passée d’environ 21%, juste au-dessous de 23% entre 2015 et 2016. Sur la même période, le nombre de personnes sous-alimentées est passé de 200 millions à 224 millions. « L’objectif d’éliminer la faim peut être atteint grâce à l’intensification des efforts conjoints et la promotion de partenariats pour mobiliser des ressources, y compris par la coopération Sud-Sud. Et, je peux vous assurer que la Fao est fermement déterminée à soutenir la déclaration de Malabo de l’Union africaine (Ua) et l’engagement à éradiquer la faim d’ici à 2025 », a expliqué le sous-Directeur général et représentant régional de la Fao pour l’Afrique, Bukar Tijani.



Ainsi, Bukar Tijani a également encouragé toutes les parties prenantes de la région et d’ailleurs, à travailler ensemble pour créer plus de synergies, renforcer les collaborations existantes et forger de nouvelles alliances pour une croissance inclusive et une prospérité partagée en Afrique, comme le prévoit l’Agenda 2063 de l’Union africaine.



La source précise que le thème de la conférence reste le développement durable de l’agriculture et des systèmes alimentaires en Afrique pour l’amélioration des moyens de production et la création d’emplois décents et attrayants pour les jeunes. Il s’agit d’un forum important pour le dialogue politique et le débat sur l’avenir de la sécurité alimentaire et la nutrition, la transformation agricole, ainsi que l’établissement de priorités pour la gouvernance régionale des actions de la Fao au cours de l’exercice biennal 2018–2019.



Ladite conférence vise à permettre aux parties prenantes de trouver dans la région des moyens de tirer parti des opportunités d’emploi des jeunes dans les secteurs agricoles et ruraux pour leurs économies. M. Tijani a rappelé que les principales recommandations de la dernière conférence régionale, concernent les cinq principaux domaines suivants: développement des chaînes de valeur, emploi des jeunes et développement des systèmes agroalimentaires, promotion de cadres institutionnels, politiques et réglementaires sains, gestion des catastrophes et renforcement de la résilience et mobilisation de ressources du fonds vert pour le climat.



Les initiateurs prévoient des cadres de programmation par pays (Cpp), qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de la Fao ainsi que le programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs (Odd) sans oublier la déclaration de Malabo.









O WADE Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook