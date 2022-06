Inter-Coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal : Aida Mbodj lance un appel à un engagement fort, une détermination… Madame Aïda Mbodj s’est réjouie de cette inter coalition qui fédère les forces de l’opposition. Et qu’on le veuille ou non, c’est le président Abdoulaye Wade qui en est le chef. ..

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 17:04

Lors de ce lancement, elle a rappelé la nécessité de sacrifice de part et d’autre, des membres d’une coalition ou inter-coalition, même si certains sentiront que des choix ont été faits contrairement à leurs attentes. Elle a salué le courage et le mérite de ces derniers, qui, malgré leurs frustrations, sont restés au sein de la coalition. C'est un courage, une abnégation, a-t-elle magnifié.



C’est pourquoi elle a lancé un appel à un engagement, une détermination pour l’intérêt du pays et non pour des intérêts personnels. Elle est également revenue sur le pourquoi de l’invalidation de la liste de Benno. De ces erreurs, elle tient à remercier DIEU, même si les autres, pour cacher leurs failles, glorifient Macky…



