Interception d'un navire suspect en haute mer : Cinq commandos marins portés disparus C’est une nouvelle alarmante qui tombe, suite à l’interception d'un navire suspect en haute mer ! Selon un communiqué de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées, DIRPA, cinq commandos marins sont portés disparus…

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Janvier 2024 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Cinq commandos marins sont portés disparus depuis le vendredi 5 janvier 2024, à 20 heures. Cet événement fait suite à l'interception par le Patrouilleur de haute mer Walo, d'un navire suspecté de trafic international de stupéfiants au large de Dakar. Informe la DIRPA.



« Au cours de la fouille, l'équipe d'intervention des commandos marins montée à bord, a constaté une ouverture des vannes du navire. Tout porte à croire que cette action de sabotage consistant à couler le navire visait à effacer toute preuve de son chargement illicite », souligne le communiqué



Les secours conduits par le Walo, ont permis de récupérer sept éléments de l'équipe d'intervention et les1 0 membres du bateau en question.



Mais cinq commandos marins n'ont pas encore été retrouvés. Les recherches sont en cours, indique la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées,



Prions que DIEU sauve nos braves soldats !



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook