Interception violente de migrants en mer : La conduite scandaleuse des garde-côtes libyens

Il en ressort que l’incident de ces coups de fusils tirés sur les migrants a eu lieu dans les eaux internationales. Preuve de la gravité des faits, les garde-côtes ont ensuite renvoyé hors de la zone les quelque 80 migrants qui étaient en partance pour l'Europe.



L’ incident de samedi est la dernière interception violente en mer de migrants par les garde-côtes libyens, pourtant formés et financés par l'Union européenne pour endiguer l'afflux e migrants vers l'Europe, selon le groupe SOS Méditerranée, dont le navire a essuyé les tirs des garde-côtes libyens.



Selon cette organisation, l'Océan Viking, un navire de sauvetage affrété et géré par SOS Méditerranée, répondait à un appel de détresse pour aider le canot pneumatique transportant des migrants en mer Méditerranée, lorsqu'un navire des garde-côtes libyens est arrivé sur les lieux. Le navire des garde-côtes libyens s'est approché “dangereusement” du navire de sauvetage, menaçant son équipage “avec des fusils et tirant des coups de feu en l'air”, a déclaré SOS Méditerranée dans un communiqué.



Dans une vidéo sur l’incident, on voit un garde-côte filmé en train de menacer le navire de SOS Méditerranée. L’agent libyen tire ensuite avec une arme en l'air. Dans les mêmes images, on voit le navire des garde-côtes se déplacer à grande vitesse avant de manœuvrer, apparemment pour empêcher l'Océan Viking d'atteindre le bateau de migrants.



Les garde-côtes libyens se sont cependant plaints que SOS Méditerranée n'avait pas suivi les procédures correctes pour le signaler. Seabird 2, un avion de surveillance civile appartenant à l'organisation non gouvernementale allemande Sea-Watch, a rapporté avoir vu des migrants tombés par-dessus bord du canot pneumatique, avant que les garde-côtes Libyens ne les récupèrent.



Dans d’autres images de l’avion de surveillance civile du groupe, les garde-côtes ont été vus en train de manœuvrer et de s’approcher du canot pneumatique, avant de forcer les migrants à débarquer sur le navire des garde-côtes. On entend également des coups de feu dans les images vidéo, pendant que des personnes à bord de l'avion de surveillance disent : “Ils tirent dans l'eau... Ils tirent sur les gens”.



La Libye est devenue ces dernières années le principal point de transit pour les migrants à la recherche d'une meilleure qualité de vie en Europe. Jusqu'à présent cette année, quelque 20 000 migrants sont arrivés en Italie, un chiffre dépassant de loin les 6 000 arrivés à la même période au cours des années précédentes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur italien.



Ce week-end, environ 3 300 migrants – dont beaucoup partaient sur de petits bateaux depuis la Libye ou la ville côtière tunisienne de Sfax – ont été secourus en Méditerranée et se dirigeaient vers les ports italiens pour débarquer, ont indiqué les garde-côtes italiens

Enquete