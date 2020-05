Interdiction d’inhumer des morts du Covid-19 dans certaines localités: Dr. Aloyse Diouf hausse le ton

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mai 2020 à 14:17

Des populations s’opposent dans certaines localités à l’inhumation des morts du Covd-19. Avant-hier, c’était Malika et hier, le même scenario s’est déroulé à Diameguène Sicap Mbao. Pourtant, un mort de la pandémie bien désinfecté ne constitue pas un danger.



Dr. Aloyse Diop, qui s’exprimait sur la Rfm s’en désole.



« Il faut que les gens reviennent à la raison. Je ne peux pas comprendre que l’on ait fait beaucoup de bruit pour demander le rapatriement des corps des Sénégalais décédés du Covid-19 à l’extérieur, que l’Etat est accepté. Maintenant qu’un Sénégalais et vivant au Sénégal perd la vie, des gens s’opposent à son enterrement dans son quartier. Ce n’est pas compréhensible », déplore-t-il.



Le Directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale va plus loin : « En plus, comment l’on peut expliquer que l’on puisse saccager des voitures de sapeurs-pompiers et blesser le personnel médical, il faudrait que les gens reviennent à la raison ».













Leral.net

