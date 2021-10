Interdiction de célébrer Maouloud à Bessire: Ce que les proches de Ousmane Sonko auraient fait... Bessire, à l’image de la plupart les communautés religieuses du Sénégal devrait célébrer ce lundi 18 octobre 2021, le Maouloud, commémorant la naissance du prophète de l’islam, Muhammad, PSL.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 06:33 | | 0 commentaire(s)|

Le verdict tombé à travers un communiqué (Bignona : Après l’agression contre Ousmane Sonko, Doudou Ka « fait annuler » le Gamou de Bessire ⋆ ATLANTICACTU.COM) rédigé par les partisans d’Ousmane SONKO qui ont interdit la manifestation religieuse, au motif que le parrain choisi, cette année, Monsieur Mamadou NDIAYE, est un proche de Doudou KA, renseigne le site dakarois 221.



"En réalité, ce sont les sages du village eux-mêmes qui ont porté leur choix sur ma personne, pour avoir superviser, avec transparence et efficacité, les travaux de rénovation et de réhabilitation de la Grande Mosquée de Bessire.



C’est après réception de la mosquée, que les sages m’ont notifié qu’il ont porté leur choix, cette année, sur ma personne pour être le Parrain du 1er Maouloud organisé dans le cadre de cette mosquée entièrement rénovée par Doudou KA", fait savoir Mamadou Ndiaye.



A en croire le site dakarois 221, "certains sages du village, en dépit des menaces proférés par les partisans d’Ousmane SONKO de disperser la manifestation si elle devait se tenir, ont décidé de braver ces jeunes du Pasteef et de s’exprimer à travers la presse pour remercier Doudou KA pour toutes les bonnes actions qu’il a faites à l’endroit des populations de Bessire et des localités environnantes et déplorer le fait que pour des raisons de politique politicienne, on puisse empêcher la commoration de la nuit du Prophète, PSL", indique-t-il.

ci-joint les images de la Mosquée avant et après rénovation/réhabilitation, à la demande des populations de Bessire.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos