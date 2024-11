Interdiction de circulation interrégionale les 16 et 17 novembre pour raisons de sécurité

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 19:53

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, ce mercredi 13 novembre, une interdiction temporaire de la circulation interrégionale sur tout le territoire sénégalais. Cette mesure, prise pour des raisons de sécurité, s’appliquera du samedi 16 novembre à minuit jusqu’au dimanche 17 novembre à minuit, rapporte LeSoleil-Digital.



Seuls les véhicules des forces de sécurité, les secours, et les ambulances seront autorisés à circuler. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans certains cas par le Ministre de l'Intérieur ou les gouverneurs de région.

Les contrevenants à cet arrêté s'exposent aux sanctions prévues par la loi.

Ndèye Fatou Kébé