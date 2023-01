Interdiction de circuler : Des dérogations pour les évènements particuliers

La mesure d’interdiction de circulation entre 23h et 05 h du matin ne sera pas appliquée lors d’événements particuliers. C’est le ministre des Transports, Mansour Faye, qui a donné hier à Diamnadio cette information. « Pour la nuit, il y aura des dérogations lors des événements particuliers » a promis le ministre. « Il y a le Magal de Porokhane dans quelques jours. Et pour les évènements particuliers, nous allons apporter des mesures d’accompagnement. L’Etat en a l’expérience surtout avec la Covid », a-t-il assuré. Par rapport aux dérogations concernant la mesure d’interdiction des porte-bagages, dit-il, le Gouvernement a accédé à la demande des transporteurs en établissant une période transitoire d’un an pour la mise en œuvre de cette mesure.



En attendant, mentionne LeTémoin, les porte-bagages sont limités à 50 cm pour les 7/8 places et 70 cm pour les autres véhicules de transport de voyageurs. S’agissant des visites techniques modernes à Dakar, le Gouvernement trouvera avec les acteurs un mécanisme pour que des visites techniques modernes soient effectuées dans les régions intérieures. Cependant, poursuit-il, le programme d’érection de 8 centres de contrôle technique moderne dans les autres régions sera accéléré. Pour finir, Mansour Faye a assuré qu’il n’y aura pas d’augmentation des tarifs avant de demander à tous les acteurs de s’unir pour lutter contre les accidents routiers.