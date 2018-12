Interdiction de feux d’artifices et alertes des ambassadeurs américaine et française, en 2016 et 2017 : mille et une questions autour des menaces terroristes

Apres une sempiternelle menace terroriste ou supposée comme telle, entretenue par le Pouvoir avec des alertes en fin d’année, les Dakarois ont retrouvé la quiétude, après les arrêtés ministériels de 2016 et 2017.



Les dispositifs de sécurité, pris, ont bizarrement disparu, comme si ces « menaces » n’ont jamais existé. Autre bizarrerie : les ambassades française er américaine qui avaient l’habitude de se montrer volubiles au sujet des supposées menaces et qui se fendaient, à tout-va, de mises en garde contre leurs citoyens établis à Dakar, se sont, curieusement, tues, à la veille du 24 décembre 2018, Alors, finalement, se pose, avec acuité, la sincérité de cette foule d’alertes ?













