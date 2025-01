Interdiction de la conférence de presse du CDEPS : La Maison de la Presse donne sa version La Maison de Presse Babacar Touré a réagi à l'interdiction de la conférence de presse du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de la Presse du Sénégal (CDEPS). Selon l'institution, le CDEPS n'a pas respecté les procédures administratives nécessaires, ce qui a empêché la tenue de la conférence de presse.

Lundi 20 Janvier 2025

"La Maison de Presse Babacar Touré a constaté avec regret, que la Conférence de Presse, qui était prévue ce lundi 20 janvier 2025, à 11h, par le CDEPS, n'a pas pu se tenir dans ses locaux à cause du non-respect des procédures administratives requises.



En effet, pour les associations regroupant des professionnels et ou le patronat, il leur est juste demander d'adresser une demande écrite de mise à disposition au Directeur général, pour accéder aux salles sans payer.



Ce formalisme, qui n'a pas été respecté par les organisateurs, permet à nos services de planifier les activités suivant la disponibilité des espaces.



Pour rappel, la Maison de la Presse Babacar Touré a pour mission principale, de constituer un cadre fédérateur d'appui aux professionnels de la presse du Sénégal et de servir de centre ressources répondant notamment, aux besoins réels en termes d'autonomie, d'échanges et de renforcement des capacités.



Ce manquement vient d'être corrigé par le CDEPS, qui nous a fait parvenir une demande écrite de mise à disposition d'une salle, datée du 20 janvier et signé par son président, pour la conférence de presse, initialement prévue aujourd'hui et reportée au mercredi 22 janvier à 11h, à la salle de conférence au rez-de-chaussée".







