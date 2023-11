Interdiction de leur marche : Les agents de l'Administration menacent d'assiéger l'Assemblée nationale L'interdiction de leur marche par le préfet de Dakar, pour cause de risque de perturbation de la circulation, n'agrée pas le Collectif interministériel des agents de l'Administration sénégalaise. Selon Le Grand Panel, les agents de l'Administration menacent même d'assiéger l'Assemblée nationale…

«Cette interdiction est un alibi pour freiner notre détermination à aller jusqu'au bout. Dès lundi, nous allons introduire une autre demande de marche, car nous ne céderons pas. Le préfet n'aura aucun alibi», assure Omar Dramé, leur secrétaire général.



D’après nos confrères, il invite le Premier ministre à recevoir le collectif pour la recherche de solution. Au cas où une solution ne serait pas trouvée, les agents comptent accentuer le combat. Ainsi, après une grève générale, si rien n'est fait, ils menacent d'envahir l'Assemblée nationale en session budgétaire.



«Une stratégie va être déroulée. Ceci n'exclut pas de faire une marche au niveau de l'Assemblée nationale où se déroule actuellement le vote des budgets des ministères. Avant d'en arriver à cette situation, nous demandons encore à l'État du Sénégal de satisfaire nos points de revendication», avertit Omar Dramé.



Le Journal rappellent que les revendications du Collectif interministériel des agents de l'Administration sénégalaise tournent autour de la généralisation de l'indemnité de logement, le paiement intégral de la prime de prudence des chauffeurs de l'État, la reconnaissance et le reclassement des diplômés, le statut des contractuels et des décisionnaires de l'Administration, les dures conditions de transport et de restauration dans les sphères ministérielles de Diamniadio.



