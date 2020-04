Interdiction de rapatrier les corps des décédés du Covid-19: Des sénégalais de l’extérieur approuvent la mesure Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé ce mardi que les autorités ont décidé d’interdire les rapatriements des corps de personnes décédées à l’étranger du coronavirus. Ceci en raison des risques de transmission de la maladie. Réagissant à la question sur la Rfm, le président de l’Association des Sénégalais de Lombardie, épicentre de la pandémie en Italie, Seydina Camara, a indiqué que c’est une mesure très difficile, affirmant qu’il aurait souhaité que le rapatriement soit possible, surtout que ces corps non récupérés au bout de 48 h, sont laissés à la charge des communes qui se chargent de les enterrer. Toutefois, a-t-il dit, « si c’est pour éviter qu’il y ait de nouveaux cas de contamination, nous approuvons la décision ».

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Avril 2020 à 14:27



