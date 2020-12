Interdiction de rassemblement: La Gendarmerie Nationale fait irruption dans une “soirée” Le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale vient d’annoncer l’arrestation du propriétaire de la boîte de nuit “Chez Jaraaf” et de l’interpellation de 47 autres personnes pour non respect des mesures de restriction édictées par le ministre de l’intérieur en cette période de pandémie de la Covid-19.



« Suite à un renseignement faisant état de l’ouverture de la boîte de nuit « Chez Jaraaf » sise aux Almadies, les gendarmes de la brigade de Ngor ont effectué une visite des lieux dans la soirée du dimanche 20 au lundi 21 décembre 2020 vers 01h. Le propriétaire arrêté pour mis en danger d’autrui, 47 autres personnes interpellées et verbalisées » lit-on dans la page Facebook de la Gendarmerie Nationale.



A signaler que le ministre de l’intérieur avait sorti un communiqué, le 10 décembre 2020 pour annoncer des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal en interdisant tout rassemblement sur les plages, les terrains de sport, les espaces publics ou dans les salles de spectacle.

