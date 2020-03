Interdiction des manifestations : aucune décision ne saurait être au dessus de celle de l’Etat, selon le porte-parole du khalife des Layènes Une déclaration officielle des Layènes est attendue ce dimanche après la décision du président de la République d’interdire les manifestations publiques, hier. Mais d’ores et déjà, le porte-parole du khalife des Layène, Seydina Issa Thiaw Laye, a affirmé qu’ « aucune autre décision ne saurait se mettre au dessus de celle de l’Etat ». déjà, aux premières heures de la pandémie, le porte-parole du khalife des Layènes, avait déclaré sur la Rfm que la communauté des Layènes se conformera aux décisions prises par l’Etat, concernant l’interdiction ou non des manifestations religieuses.

