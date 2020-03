Interdiction des manifestations publiques : Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye approuvent Le président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye, et le leader du Tekki, Mamadou Lamine Diallo, approuvent la décision du président de la République, Macky Sall, d'interdire les manifestations publiques.

« Nous saluons les mesures annoncées par le Président Macky Sall dans la bataille contre le coronavirus. Le peuple dans toutes ses composantes doit les accepter et les mettre en œuvre », écrit le leader de Tekki sur sa page Facebook. Pour sa part, le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et du Travail (Act), Abdoul Mbaye a déclaré sur tweeter que « Les bonnes décisions viennent d’être prises face à la propagation du coronavirus au Sénégal. Nous adressons nos félicitations à @Macky_Sall et appelons tous nos compatriotes au respect de ces décisions indispensables pour préserver nos vies et celles des autres ».

