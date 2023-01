Interdiction des porte-bagages : L’État fait machine arrière

Après le drame et l’émotion qu’il a provoqués, il faudra vider le volet judiciaire de l’accident de Sikilo, survenu dans la nuit du samedi au dimanche. Birame Tine et Moussa Sow, qui ont été déférés hier au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Kaolack, ont passé leur première nuit en prison, après 72h de garde-à-vue à la Brigade de gendarmerie de Kaffrine.



Après leur audition hier, par le procureur de la République près le Tgi de Kaolack, les deux propriétaires des bus impliqués dans cette dramatique collision, ont été placés sous mandat de dépôt pour mise en danger de la vie d’autrui, défaut de souscription d’une police d’assurance pour l’un et pour diverses autres contraventions aux dispositions du Code de la route relatives à la réception, à l’homologation, à l’immatriculation et aux pneumatiques. Et le ministère a choisi la voie du flagrant délit. Birame Tine et Moussa Sow seront jugés le mercredi 18 janvier 2023, au Tgi de Kaolack.



Il faut savoir que l’accident de Sikilo, qui a fait 41 morts et 99 blessés, a jeté l’émoi et la consternation sur toute l’étendue du territoire national.



A cause de sa gravité, l’Etat a pris 22 mesures lors d’un Conseil interministériel convoqué lundi dernier, pour assurer la sécurité routière. Jeudi, les ministères de l’Intérieur et des Transports ont signé le premier arrêté conjoint, qui interdit désormais le transport interurbain entre 23 heures et 5 heures du matin. Durant les heures d’interdiction de circulation de véhicules de transport public interurbain de personnes, l’arrêt et le stationnement sur les axes interurbains sont interdits. Les véhicules concernés ne sont autorisés à stationner que dans les gares routières ou parkings réservés à cet effet.



Par ailleurs, les gares routières seront régentées.



Car les heures d’ouverture et de fermeture des gares routières interurbaines publiques et privées pour le transport public de personnes, sont fixées à 5 heures et 23 heures. Alors, l’exploitant de la gare routière procède à l’ouverture et à la fermeture des accès au site par des moyens appropriés. En principe, 6 autres mesures comme la limitation de la durée d’exploitation à 10 ans, pour les véhicules de transport de personnes et à 15 ans pour les véhicules de transport de marchandises, de toute transformation de véhicules destinés au transport de marchandises en véhicules de transport de passagers, la pose et l’usage de porte-bagages et prescrivant le démantèlement de ceux déjà fixés sur les véhicules, entre autres, devraient être prises par les autorités.



Porte-bagages : Rétropédalage du gouvernement



Mais, il s’est produit un coup de théâtre dans la soirée d’hier. Car l’Etat est revenu sur une décision fondamentale : l’interdiction des porte-bagages. Face à la résistance des transports, le gouvernement a décidé d’offrir une période dérogatoire d’un an, aux routiers dont les véhicules ne disposent de soute. Même s’il promet d’accélérer le processus de renouvellement du parc automobile.











Le Quotidien