Interdiction des rassemblements dans les lieux publics et port de masque: Aly Ngouille Ndiaye proroge l'arrêté pour 3 mois Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a prorogé les arrêtés interdisant les rassemblements dans certains lieux publics et celui du port de masque dans les lieux publics et privés.

Lundi 19 Octobre 2020





