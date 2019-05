Interdiction du voile à Sainte Jeanne d’Arc : « Inacceptable », selon Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté a réagi à l’interdiction du voile à l’institution Sainte Jeanne d’Arc de. Nous vous proposons le texte qu’il a posté sur sa page Facebook.

« Faut-il interdire le foulard islamique dans les écoles ? Que non ! Le Sénégal doit se doter d’une loi claire prohibant toute discrimination basée sur des signes religieux dans tous les établissements publics ou privés, recevant du public ou fournissant un quelconque service public.



Au Sénégal, les établissements privés, laïcs ou confessionnels doivent être régis par des textes législatifs qui leur imposent de recevoir tout Sénégalais de n’importe quelle confession. Les règlements intérieurs des écoles publiques ou privées ne peuvent pas permettre le rejet des Sénégalais en raison de tenues qui correspondent à leurs croyances et à leurs religions. Aucun établissement au Sénégal ne peut établir un règlement intérieur contraire au principe constitutionnel de liberté de conscience.



Toute décision d’exclure des jeunes filles musulmanes en raison du port du voile, est proprement inamissible et doit être rapportée sans délai. La tolérance des pratiques religieuses d’autrui constitue le préalable historique et indépassable à la paix sociale dans tous les pays du monde. Il est inacceptable le rejet d’enfants de la République dans une école sous l’absurde prétexte qu’elles soient voilées.



Tous les intégrismes, y compris les laïcistes, mettent en danger la préservation de la paix sociale, de la concorde, de la cohésion nationales, bref du vivre ensemble, dans une société aussi multiculturelle, multiconfessionnelle que celle du Sénégal. »

