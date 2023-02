Interdictions tous azimuts des activités de Pastef et d'Ousmane Sonko

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

C’est à croire que le pouvoir ne veut laisser aucun répit au leader de Pastef, Ousmane Sonko et à ses militants. Hier, pendant que Ousmane Sonko était dans les locaux de la mairie de la Patte d’Oie où il rendait visite à la maire, le quartier était quadrillé par la police. Et c’est à la sortie du leader de Pastef, face à la déferlante des militants, que la police a commencé à balancer des grenades lacrymogènes sur la foule, occasionnant des blessés dont un policier dont la grenade a éclaté entre les mains.



La police venait ainsi de mettre fin à la série des sorties de Ousmane Sonko. Alors que les militants et sympathisants du Pastef faisaient face à la police, à Mbacké, le préfet interdisait le meeting que ce parti comptait organiser ce vendredi, aux motifs que la déclaration n’a pas été signée par 3 déclarants, mais seulement 2. Rien que ça ? Le même sort a été réservé à la section communale Pastef (Fann Point E-Amitié) qui devait installer ses cellules ce samedi 11 février à 15h, au terrain Amitié 2, sous prétexte que les nuisances risquent de… perturber la tranquillité des malades de l’hôpital Gaspard Camara. Un terrain, soit dit en passant, qui a abrité presque toutes les manifestations politiques depuis longtemps dans la commune, sans compter les cérémonies familiales qui s’y tiennent. Comme quoi, qui veut noyer son chien... . Et y en a qui doutent toujours du non respect des libertés par ce régime !









Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook