Interdite de marche de protestation : La F2S appelle à plus de mobilisation

Interdite de tenir sa marche de protestation hier, mardi 28 janvier 2025, à Dakar, la Fédération des syndicats de la santé (F2S) a dénoncé cette attitude des autorités sénégalaises. Cheikh Seck, porte-parole de la F2S déclare : « nous constatons que c’est la troisième fois, puisque c’est notre troisième plan d’action, où nous avons planifié de faire une marche et que l’autorité interdit cette manifestation. Nous la dénonçons avec la plus grande énergie et cela ne fait que renforcer notre détermination et notre engagement dans le cadre de la lutte que nous avions et que nous continuons de mener, pour des meilleures conditions de vie et de travail des agents de la santé ».



Devant une foule de blouses blanches déterminés à se faire entendre, ces derniers se sont finalement résignés à faire une déclaration. Pour Cheikh Seck, le secteur de la santé manque de vision et les plaintes et complaintes n’en finissent pas. « Voilà un pays où pratiquement, tous ceux qui nous ont gouvernés depuis plus d’une vingtaine d’années, n’ont jamais respecté les agents de la santé. Vous avez vu combien d’agents aujourd’hui, sont dans une précarité extraordinaire », s’est désolé Cheikh Seck.



Revenant sur les difficultés vécues par les agents de la santé, il souligne des « exploitations » liées à des contrats qui doivent être renouvelés chaque année. « Il y en a beaucoup qui, aujourd’hui, sont à leur dixième, onzième année d’exercice, sans embauche. Certains contractuels du ministère sont à leur quatorzième année. Cette situation doit prend fin », fait savoir Cheikh Seck. Et d’ajouter : « si on signait même des contrats de quatre ans, on aurait dit, peut-être, que c’est une bonne chose, mais des contrats renouvelés chaque année, il y a un problème dans la démarche ».



La F2S a aussi renseigné que, jusqu’au moment de la tenue de ladite activité, le ministre de la Santé et de l’Action sociale semble les ignorer. « Nous n’allons pas arrêter la lutte jusqu’à ce que lui-même soit sur une table de négociations et que les autorités, surtout le Premier ministre et le président de la République, puissent trouver des solutions par rapport à nos problèmes ». A défaut, la F2S compte poursuivre la lutte. «Dès la semaine prochaine, nous allons déposer une autre déclaration de marche et nous allons l’exécuter .».



LES ACTEURS DE LA SANTE OUBLIES DANS LES RECRUTEMENTS



Le gouvernement du Sénégal a engagé le recrutement de 2000 enseignants pour cette année 2025, ainsi que celui de près de 3000 agents des Forces de sécurité. Une annonce qui a soulevé un sentiment de mécontentement, parce que la santé se sent oubliée. Pour Cheikh Seck, « cela fait quatre ans que, dans le secteur de la santé, on n’a pas recruté un seul agent de santé. Plus grave, notre ministre de la Santé s’est permis même dans le journal "Le Soleil", de déclarer que les déficits en personnel pour le recrutement dans la fonction publique sénégalaise, ne sont pas à la portée du gouvernement sénégalais ». Il renchérit en disant : « c’est vrai qu’on a un déficit de 15 000 agents, mais quand un ministre de la Santé déclare une telle chose, c’est d’une extrême gravité ».



Face à cette situation, la F2S ne compte pas abandonner la lutte. Pour les camarades de Cheikh Seck, ils vont continuer à se battre. « On est 97 000 agents dont 44 000 qui évoluent dans le secteur de la santé et de l’action sociale. Les fonctionnaires ne font pas 10 000. Et le personnel qualifié ou diplômé ou bien qui existe directement dans les soins, ne fait pas 7 000 personnes. Ce qui est d’une extrême gravité. À cela s’ajoutent des problèmes liés à des plans de carrière, à des reclassements d’agents », souligne le porte-parole de la F2S.



Et de renchérir : « une réforme a été lancée depuis 2009. Et le Sénégal, dans l’Organisation africaine de la santé (OAS), est le dernier pays à s’aligner. Depuis lors, on ne peut pas reclasser ces mêmes techniciens supérieurs qui ont déjà obtenu leur diplôme ». En ce qui concerne la rétention d’informations sanitaires, la F2S a déclaré qu’elle reste toujours d’actualité.











Sud Quotidien